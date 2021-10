Så påverkar testosteron kvinnors sexuella beteende

Att testosteron är ett manligt könshormon känner nog de flesta till. Dess roll hos kvinnor, däremot, är inte lika välstuderat.

En undersökning av forskare vid bland annat London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tyder dock på att testosteron påverkar det sexuella beteendet hos både kvinnor och män, om än på lite olika sätt.

– Det har funnits en avsaknad av data på populationsnivå, vilken effekt testosteron har på kvinnors och mäns sexuella funktion, attityder och beteenden, säger Wendy Macdowall, som forskar i sexuell hälsa vid LSHTM, till tidskriften The Journal of Sex Research, där forskningen nu publiceras.

I den aktuella undersökningen, som ingår i British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, fick 1 599 män och 2 123 kvinnor i åldrarna 18 till 74 år lämna salivprover. Därutöver fick deltagarna svara på en mängd olika frågor om deras sexualliv; hur många gånger de onanerat de senaste fyra veckorna, antal och typ av partner de senaste fem åren samt under deras livstid, typ av sexuella förhållanden, och så vidare. De fick också svara på frågor om deras attityder gentemot olika sexuella aktiviteter, som vad de tycker om ”one night stands”, eller tillfälliga sexuella förbindelser.

Bland kvinnor fanns ett signifikant samband mellan höga nivåer av testosteron och erfarenhet av sex med samma kön samt förekomst av ”solitära sexuella aktiviteter”, som forskarna uttrycker saken, det vill säga onani. Kvinnor med högre nivåer av testosteron onanerar oftare, helt enkelt, jämfört med kvinnor som har lägre nivåer.

Bland männen fanns också ett tydligt samband, men av ett annat slag. För bland dessa män var erfarenhet av mer än en sexuell partner vid ett och samma tillfälle mer vanligt förekommande, jämfört med män med lägre testosteronnivåer. Sannolikheten för att en sådan man dessutom hade haft heterosexuellt vaginalt sex den senaste tiden var också högre.

Fram till nu, skriver forskarna, har testosteron mest betraktats som en drivkraft för sexuell lust hos män, med fokus på deras förmåga att prestera sexuellt, som att få erektion. Bland kvinnor har fokus i stället legat på hormonets betydelse för reproduktionen, som dess roll under menstruationen.

– Det har väckts frågor kring den sexuella lusten hos kvinnor, kring dess natur, och hur lite vi vet om den och vad den är. Våra resultat bekräftar att skillnaderna mellan kvinnor och män är något vi behöver förstå såväl i ett socialt som hormonellt sammanhang, säger Wendy Macdowall.