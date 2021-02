Så ska astronauterna kunna hålla sams hela vägen till Mars

Nasas fordon Perseverance som landade på Mars på torsdagskvällen var den tredje obemannade rymdsonden som nådde fram till vår grannplanet på mindre än två veckor. Först kom al-Amal från Förenade Arabemiraten, som gick in i bana runt planeten den 9 februari. Dagen därpå fick den sällskap av den kinesiska sonden Tianwen-1, som ska skicka ner ett eget fordon till planetens yta om tre månader.

Det är ingen tillfällighet att de alla tre kom fram nästan samtidigt.

– Både jorden och Mars kretsar ju kring solen. I somras hade vi den speciella situationen att det fanns ett perfekt fönster på tre eller fyra veckor när det gick att skicka iväg sonder så att de kunde ta sig från jorden till Mars på kortast möjliga tid, säger Noshir Contractor, professor i beteendevetenskap vid Northwestern University i Evanston utanför Chicago.

Därför lämnade de tre sonderna jorden enligt planen i slutet av juli, trots pandemin.

– Somliga säger att de var tillräckligt smarta för att dra härifrån och slippa den här röran, säger Noshir Contractor.

Att skicka farkoster till Mars, och att landa och fjärrstyra fordon på planeten, är en teknisk bedrift i sig. Men inom några decennier vill Nasa även skicka dit människor. Det är en utmaning av en helt annan dignitet.

– Besättningen på den internationella rymdstationen ISS gör utan tvekan fantastiska saker. Men eftersom jorden är så nära har de tillgång till ett mycket robust medicinskt och psykologiskt stödsystem, säger Alexandra Whitmire vid forskningsprogrammet för mänskligt beteende på Nasa Johnson Space Center i Houston.

På en färd till Mars kommer jorden däremot att vara långt bort. Det tar nio månader att ta sig till planeten, och besättningen måste sedan stanna där i ungefär ett år innan de kan resa hemåt igen, i ytterligare nio månader. Hela resan tar alltså tre år. Under den tiden finns ingen möjlighet att lämna uppdraget, samtidigt som kommunikationen hem kommer att vara fördröjd med upp till 24 minuter eftersom det tar tid för radiosignaler att ta sig mellan jorden och Mars.

– Besättningen kan därför inte förlita sig på hjälp från flygledningen på jorden för att fatta beslut. För att åka till månen och till Mars krävs lagarbete på en nivå som saknar motstycke, säger Dorothy Carter, forskare i arbets- och organisationspsykologi vid University of Georgia.

Noshir Contractor, Dorothy Carter och Alexandra Whitmire deltar alla i forskningsprojekt om hur människor ska kunna klara av en resa tur och retur till Mars. De tre höll ett seminarium om svårigheter och resultat på den amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS, årliga konferens.

– Man måste komma ihåg att allt vi hittills har gjort, oavsett om det är rymdstationen, rymdfärjan eller till och med att åka till månen, har gått runt jorden. När vi ska åka till Mars kommer vi för första gången att ha att göra med något som går runt solen, säger Noshir Contractor.

Personerna ombord på en rymdsond till Mars är helt utlämnade till varandra, på en yta mycket mindre än rymdstationen, med störd dygnsrytm och enformig mat, och kompakt mörker utanför fönstren.

– Astronauterna kommer att utsättas för många stressfaktorer, som varierande tyngdkraft, isolering, instängning, strålning, avstånd till jorden och en ogästvänlig närmiljö, säger Alexandra Whitmire.

Expeditionens framgång och manskapets överlevnad hänger på att de kan fungera som grupp, och hålla sams och samarbeta. För att det ska lyckas måste alla i gruppen ha helt rätt egenskaper.

– När Shackleton och andra polarforskare rekryterade besättningar blev det människor som inte hade mycket till liv i Europa, och som tyckte att de lika gärna kunde packa ihop sina saker och åka till Antarktis. De var ofta tekniskt begåvade men socialt missanpassade. Så ser det verkligen inte ut i dag på ISS, säger Noshir Contractor.

Astronauterna som åkte till månen i Apolloprogrammet utsågs framför allt för sin förmåga att hantera fysiska utmaningar, som stark gravitation, trånga utrymmen, hög strålning och liknande.

– Nu måste vi utöver det även ta hänsyn till de psykosociala riskerna med att hålla människor isolerade i ett trångt utrymme under lång tid utan någon frivillig väg att ta sig därifrån. Jag betonar ordet frivillig, eftersom kosmonauter brukar säga att när man tränger in folk tillsammans länge i en liten farkost är det nästan oundvikligt att de kommer att vilja döda varandra vid någon tidpunkt under resan, säger Noshir Contractor.

Forskningsanläggningen Hera på Johnson Space Center är ungefär lika stor som en bemannad rymdsond.Försökspersoner blir frivilligt inlåsta där under en eller några månader. Foto: public domain sourced / access rights from NASA Image Collection / Alamy Stock Photo

Det finns anläggningar på flera håll i världen där forskarna kan simulera vad som kan hända med en grupp astronauter under en längre rymdresa.

– Ett av våra mål är att ta reda på hur väl vi kan förutsäga om en grupp människor kan leva ihop, samarbeta och arbeta kreativt under längre tid. Personerna i gruppen kommer dessutom troligen från olika länder, eftersom en Marsexpedition inte är något ett enda land kan klara, säger Noshir Contractor.

En av forskningsanläggningarna är bunkern Hera på Johnson Space Center. Den är ungefär lika stor som en bemannad rymdsond, och försökspersoner blir frivilligt inlåsta där under en eller några månader. För att få förhållanden som liknar en verklig expedition till Mars så mycket som möjligt är även deras kommunikation med omvärlden tidvis fördröjd.

– Vår förmåga att förutsäga vad som kommer att hända med lagdynamiken har blivit riktigt bra. Vi tar data om försökspersonerna innan de går in i bunkern, och sedan kan vi förutsäga vilka av dem som inte kommer att komma överens på dag 20 eller dag 30. Det är nästan lite skrämmande, säger Noshir Contractor.

Han jämför det med en riktigt bra väderprognos.

– Men till skillnad från vanliga väderprognoser så kan vi faktiskt också göra något åt vädret. Vi kan laga relationer genom att förutsäga vilka som inte kommer att komma överens och försöka hitta sätt att förebygga det.

En metod är att hålla personerna ifrån varandra under den kritiska perioden. En annan är att istället låta dem arbeta tillsammans med något som båda är mycket bra på.

– Det finns massvis med forskning som visar att framgång föder sammanhållning, säger Noshir Contractor.

En annan strategi är att de får arbeta tillsammans med en tredje person som båda tycker om, och som kan dämpa konflikten.

Humor är också mycket viktigt.

– Dagboksanteckningar från besättningsmedlemmar visar på vikten av att ha en ledare med rätt balans mellan humor, ledarskap och förmågan att ha roligt. Det kommer att vara extremt viktigt, säger Noshir Contractor.

