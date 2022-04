Så tar Lomma naturen till hjälp mot klimathotet

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Lomma. Öresund glittrar i solen, lärkorna drillar. Tvärs över vattnet syns Köpenhamn, söderut vrider sig Turning torso mot skyn och Öresundsbron svävar i soldiset. Små vågor krusar sig mot kanten av den långgrunda stranden. Sanden är bländande vit.

I den varma vårdagen är det svårt att föreställa sig vattnet som ett hot. Men för bara drygt två månader sedan, i slutet av januari, vräkte stormen Malik in vågor som var så kraftiga att en stor del av sandstranden spolades bort och kanten närmade sig vägen bakom. Nu har ny sand lagts på och stranden är så gott som återställd.

Bild 1 av 2 Helena Björn på stranden i Bjärred i Lomma kommun. Sand har ersatt betong som skydd mot stigande hav. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 En relativt nybyggd gräsvall med cykelbana tillhör också de ”mjuka” skydden mot havet. Inne i vallen finns ett osynligt system som kan pumpa ut vatten och skydda de bakomliggande husen Foto: Anders Hansson Bildspel

Sanden som ligger här är en del i Lommas anpassning för att skydda sig mot klimatkrisens effekter. Kommunen använder sig av det som kallas naturbaserade lösningar. I korthet går det ut på att i stället för att konstruera hårda murar och barriärer arbeta med ”mjuka” lösningar som använder sig av naturens egen förmåga att motstå exempelvis erosion.

– Här var det en kant av hård betong och stenar. Vi har tagit bort den och även invasiva växter som exempelvis vresrosor. I stället har vi lagt på sand och planterat strandråg vars rötter binder sanden, berättar Helena Björn, miljöstrateg i Lomma kommun och pekar på den höga sanddynen som skiljer stranden från vägen bakom.

– En väldigt viktig princip i klimatanpassningen är att ha flexibla lösningar. De ska vara påbyggbara, föränderliga. Vi vet att vi ännu inte vet tillräckligt om vad vi ska göra. Vi gissar lite och därför måste vi kunna svänga om när vi vet lite bättre.

Enligt henne var det inte ett misslyckande att stormen Malik spolade bort stora delar av sanden.

– Poängen med ett skydd är att det ska ta bort kraften från vågorna, när det är ett dynamiskt skydd ska det bli bortspolat. Hårda vallar tar inte bort någon kraft. Sanden fungerade som buffert och vägen bakom klarade sig. Nu kan vi laga det här skyddet och den kostnaden är inte så stor.

Bild 1 av 2 Lomma har turen att ha naturliga sandbankar som skyddar mot vågor. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Strandråg har planterats för att deras rötter binder sanden. Invasiva växter som vresrosor har rensats bort. Foto: Anders Hansson Bildspel

Hårda lösningar som höga murar eller betongbarriärer löser inte problemen med erosion, snarare tvärtom, de bara flyttar problemen och riskerar att öka erosionen vid sidan av skydden.

– Man kan inte göra klimatanpassningslösningar som bidrar till nya problem, vi ska i stället ta tillfället i akt att försöka bidra till lösningar för flera frågor samtidigt, som biologisk mångfald och rikare möjligheter till friluftsliv.

Landhöjningen är störst längs Norrlandskusten Millimeter per år. Källa: Lantmäteriet.

I Sverige har havsnivån stigit cirka 15 centimeter på drygt hundra år, vilket har kompenserats i olika grad av den pågående landhöjningen. I södra Sverige går landhöjningen långsammare än havets stigning och där är det stigande havet ett ökande problem.

I Lomma är landhöjningen 0,1 centimeter per år. Enligt SMHI:s beräkningar kan havsnivån i Lomma stiga mellan 10 till 37 centimeter till år 2050. Till år 2100 kan höjningen bli mellan 38 till 108 centimeter.

– I södra Sverige är det hög tid att anpassa sig till ett stigande hav och det är nödvändigt eftersom haven kommer att fortsätta stiga i hundratals år framöver även om utsläppen minskas drastiskt nu, säger Ola Kalén, oceanograf på SMHI.

– Det vore klokt att ta höjd för de värsta scenarierna. Det finns en icke försumbar risk att nivåerna går över dem.

Enligt IPCC har den genomsnittliga höjningen av havsnivån globalt accelererat sedan slutet av 60 talet. Under perioden 1971 - 2018 var den genomsnittliga ökningen 2,3 millimeter per år, den har ökat till 3,7 millimeter per år för perioden 2006 - 2018.

Höjdkarta – Lomma kommun Grafik: DN Källa: Lomma kommun

Många kommuner i södra Sverige arbetar nu med att skydda sig mot stigande hav. Ett av de större projekten är de drygt två mil skydd som Vellinge kommun vill anlägga på Falsterbonäset. Planerna har överklagats i flera omgångar och är nu uppe i högsta instans, Mark och miljööverdomstolen. Förhandlingarna inleds i nästa vecka.

En höjd medelnivå på havet ökar risken för skador och översvämningar. Ovanpå det innebär klimatkrisen också en ökad risk för fler extremväder som högvattenhändelser, stormar och skyfall som kommer att starta ifrån en högre utgångspunkt än i dag.

Det är inte ansvarsfullt att bygga in ännu större värden som ska skyddas på ett sätt som inte är hållbart

En stor del av Lomma ligger lågt, det gör kommunen extra utsatt. Nyligen fastställdes en ny översiktsplan där det sätts stopp för nybyggnation av bostäder på stora områden som ligger utanför detaljplanen.

– Det är cirka en femtedel av kommunens landområden inom riskzonen där nybyggnation nu begränsas. Jag tror vi är enda kommunen som har gjort något sådant, säger Helena Björn.

– Om vi inte hade gjort det skulle det vara möjligt för exempelvis de som bor på en gård att bygga om till bostadskomplex, eller en med litet hus bygga ut till ett stort hus. Det är inte ansvarsfullt att bygga in ännu större värden som ska skyddas på ett sätt som inte är hållbart.

Förutom höjd havsnivå räknar kommunen med att klimatkrisen ska leda till höjda grundvattennivåer, ökad erosion, ökade nederbördsmängder, mer extremt väder med ökade översvämningsrisker och längre torrperioder. Många av effekterna märks redan i dag.

Våtmarker har anlagts som skydd och buffert för att minska översvämningar från vattendragen i inlandet. Foto: Anders Hansson

Bland åtgärder som har utförts finns våtmarker som har anlagts på jordbruksmark för att skapa buffert mot översvämningar från vattendrag och nederbörd. En gräsvall med cykelbana tillhör också de ”mjuka” skydden mot havet för de bakomliggande husen

Förra året blev Lomma kommun utsedd till bäst i landet på klimatanpassning i en undersökning som Svenska miljöinstitutet, IVL, gjorde tillsammans med Svensk försäkring.

En del av naturens eget skydd mot erosion och vågor finns under Lommabuktens yta. Där finns Sveriges finaste, kanske några av världens finaste, ängar av sjögräset ålgräs. Ålgräsängar hör till jordens mest värdefulla ekosystem, bland annat binder de sand, minskar övergödning och bidrar till att minska erosionen.

På många håll har mänsklig aktivitet gjort att ålgräset har försvunnit, på flera håll pågår försök för att återplantera.

– Att vi har så fina ålgräsängar hänger ihop med att Lomma kommun var tidigt ute för att minska utsläppen av växtnäringsämnen från de åar som rinner ut i bukten. Jobbet var det första i Sverige och har pågått i trettio år. Nu har vi fina ålgräsängar som skyddar mot erosion eftersom vi har jobbat långsiktigt med klimatfrågan, säger Helena Björn.

