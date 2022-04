Saudiarabien anklagas för urvattnad klimatrapport

Fakta. CCS och BECCS

Carbon Capture and Storage (CCS), eller koldioxidavskiljning, innebär att man fångar in koldioxiden som bildas vid förbränning ”vid skorstenen”. Koldioxiden komprimeras till en tätare gas eller vätska varefter den pumpas ned under jord.

Bio-CCS eller BECCS innebär att man fångar in koldioxiden från förbränning av biomassa, vilket i statistiken räknas som minus, så kallade negativa utsläpp.