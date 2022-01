Slutförvaret: Så ska eftervärlden varnas för kärnavfallet

De plundrade gravarna i Konungarnas dal i Egypten är drygt 3 000 år gamla. Världens första kända skriftspråk uppstod för 5 000 år sedan. Kärnavfallet som nu ska grävas ner utanför Forsmark i Uppland måste förvaras säkert från den levande omvärlden i 100 000 år.

Hur ska kommande generationer varnas för faran?

Det är ett reellt problem som sysselsatt lingvister, antropologer, arkeologer och ingenjörer sedan 1980-talet.

Bland de mer spektakulära idéerna finns amerikanska förslag från 1990-talet på olika iögonenfallande landskapsmarkörer. Ett fält med extremt stora, avskräckande spikformationer. En enorm platta av basalt eller svartfärgad cement som omöjliggör bosättning och odling. Stora blixtformade upphöjningar av jorden som är synliga från ovan.

Ett mer aktuellt förslag är en skog som genmodifierats för att bli blå. ”The blue zone”, som skogen kallas, är framtaget av två konstnärer och vann en tävling som utlystes av den franska motsvarigheten till SKB.

Dagens kärnavfall måste försvaras isolerat från omvärlden i 100 000 år. Foto: Ole Spata/dpa

Den internationella kärnkraftsindustrin har under de senaste 10 åren tagit fram ett slags verktygslåda av varningsmetoder inom ramen för projektet ”Preservation of Records, Knowledge and Memory Across Generations”. Även där förekommer landskapsmarkörer, men också andra metoder som arkiv och tidskapslar.

Det berättar Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Tillsammans med en kollega har hon fått i uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att skriva ett nyckeldokument om slutförvaret. Det är tänkt som en sammanfattning av den viktigaste informationen om det radioaktiva avfallet. Nyckeldokumentet ska kunna förstås av så många som möjligt så långt in i framtiden som möjligt.

Vilka språk det ska skrivas på är ännu inte bestämt. Inte heller vilket material som ska användas.

– Det är ingen enkel uppgift. Vem ska ha ansvar för att dokumentet ska gå att hitta i något visst arkiv? Ska det spridas till alla i lokalsamhället med jämna mellanrum, eller ska det ligga i förvaret? Ju mer en tänker på det, desto svårare blir det, säger Anna Storm.

Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Foto: Viktoria Davidsson

Grundidén i dag handlar mycket om redundans, förklarar Anna Storm, det vill säga ett överskott av information som förmedlas genom flera olika tekniker och med olika tidshorisonter.

– På något sätt måste vi hitta en modell för en stegvis informationsöverföring. Vi kan inte skriva nyckeldokumentet direkt till någon om tusen eller hundra tusen år, för risken är stor att den läsaren inte kommer att förstå. Vi måste tänka oss att informationen uppdateras och förändras i takt med hur samhället förändras, säger hon.

Fler idéer om varningsmetoder. ● Lingvisten Thomas Seboek har lanserat idén om ett atomiskt prästerskap. Likt en stor världsreligion skulle det kunna bevara minnet av platsens farlighet med hjälp av myter och ceremonier. ● Konstnärerna Erich Berger och Mari Keto har tagit fram idén om ett radioaktivt smycke, som kan gå i arv i en släkt och där varje generation mäter hur stark radioaktiviteten är. Till slut, i en avlägsen framtid kanske någon äntligen kan använda smycket. ● Den franske författaren Françoise Bastide och den italienska semiotikern Paolo Fabbris har föreslagit att alla katter ska genmodifieras för att byta färg om de kommer nära strålning från radioaktiva ämnen. Betydelsen av strålkatterna ska förstärkas genom myter och sagor, så att alla vet att man bör flytta ifrån platser där katterna har bytt färg. ● 2014 gjorde artisten Emperor X en låt med refrängen ”Don’t change color, Kitty”, komponerad för att vara så klatschig och irriterande att den skulle leva i 10 000 år. Låten ”10 000 year earworm to discourage resettlement near nuclear waste depositories” har dock än så länge inte mer än 48 000 spelningar på Spotify. Visa mer

Risken finns också att en framtida kultur inte längre uppfattar spikar eller taggar som avskräckande. Även symboler är kulturbundna. Anna Storm nämner att en dödskalle inte alltid behöver betyda död. Eller att en enkel bild av en människa som står upp, och sedan ligger ner och uttrycker smärta, kan läsas på två sätt.

– Läser man från vänster ser det ut som att personen dör. Men läser man från höger kanske en tror att här finns en mirakelmedicin som får den döde Lasaros att resa sig och gå igen.

Risken finns att framtida kulturer inte uppfattar vår tids varningssymboler som avskräckande. Foto: Alamy

När slutförvaret vid Forsmark försluts övergår ansvaret till staten. Men ingen vet hur långt in i framtiden en statsbildning sträcker sig.

Därför menar vissa att det kan vara säkrare att kunskapen traderas bland de närboende än i något centralt arkiv som kanske glöms bort eller läggs ner.

– Ett intressant exempel i Nederländerna är ett temporärt förvar ovan jord i en byggnad som målats i en starkt orange färg. Vart tjugonde år målas byggnaden om i en ljusare ny nyans, så att de som bor där får syn på huset med nya ögon och påminns om innehållet. Åtminstone under de första hundra åren, till dess att byggnaden är helt vit.

Hur undviker man att någon spektakulär landsmarkör mest bidrar till att väcka eftervärldens nyfikenhet?

– Vi människor kommer förmodligen alltid att vara nyfikna på konstiga platser där träden är blå eller spikar sticker upp. Förut förespråkade en del att man därför borde låta platserna falla i glömska. Men i dag menar de flesta ändå att vi har ett ansvar att berätta för kommande generationer. Tänk till exempel om ett framtida samhälle använder ett instrument som signalerar att kopparkapslarna i slutförvaret kanske är en lovande koppargruva, säger Anna Storm.

Dagens svenska kärnkraftverk beräknas vara i drift till omkring 2045. Foto: H. Mark Weidman/Alamy

I den modell som SKB har föreslagit ingår ingen övervakning av slutförvaret när tunnlarna med kopparkapslar och bentonitlera väl har förseglats. Men Anna Storm tycker att överföringen av information om slutförvaret skulle kunna knytas till någon form av regelbunden kontroll, och framför allt att informationsfrågan borde villkoras i tillståndet för slutförvaret.

– Någon måste få ansvaret för att kunskapen om platsen förnyas.

