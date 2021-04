Stärkt samband mellan kort sömn och demens

– Detta är en av de absolut bästa studierna som gjorts på området. Det forskarna har gjort här är ju det som alla önskar att de kunde göra. De har följt upp personerna upprepade gånger, de har registrerat sömnen i en undergrupp med aktigrafi och de har även biologiska data, säger Torbjörn Åkerstedt, senior professor vid Karolinska institutet och Stockholms universitet och en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar.

De internationella forskarna har använt data från en brittisk långtidsstudie som startade 1985 då drygt 10 000 statstjänstemän inkluderades och sedan följdes upp med enkäter var fjärde till vart femte år ända fram till 2016.

Knappt 8 000 hade svarat på sina sömnvanor och inkluderades i den aktuella studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Ungefär hälften av dessa, strax under 4 000 personer, genomgick dessutom en analys 2012–2013 då deras sömnmönster mättes objektivt med en så kallad aktigraf, en armbandsklocks-liknande apparat som mäter sömn.

Totalt drabbades drygt 500 personer av demens under studiens gång. Forskarna kan visa att de som sov sju timmar per natt hade den absolut lägsta förekomsten av nya fall med demens. Forskarna delade sedan in försökspersonerna i tre grupper, de som sov sex timmar eller mindre, de som sov sju timmar och de som sov åtta timmar eller mer. Då kan de visa att sex timmars sömn eller mindre per natt ser ut att öka den relativa risken för demens med 30 procent jämfört med att sova sju timmar per natt. När det gäller sömn längre än åtta timmar ser forskarna också där en tendens till ökad förekomst, men den är inte statistiskt signifikant.

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att med säkerhet slå fast något orsakssamband, men resultatet går i samma riktning som fler tidigare studier vilket gör att beläggen för att sömnens längd påverkar demensrisken blir fler och starkare.

– Eftersom resultatet här sammanfaller med resultat från tidigare, enklare studier, så adderar det här ganska tydligt till förståelsen kring hur sambandet ser ut mellan sömnmängd och demens, säger Torbjörn Åkerstedt.

Han menar att det är väldigt troligt att det finns ett samband.

– Ja, det är nog definitivt så att det finns ett samband. Det finns tydliga indikationer på att demens är kopplat till kort sömn och dessutom finns det biologiska mekanismer som talar för ett samband. Till exempel kan inflammationsprocesser starta på grund av kort och dålig sömn och det påverkar även hjärnans möjligheter att hinna städa ut slaggprodukter, något som är kopplat till ökad risk för demens, säger han.

Tack vare att insamlingen av data har varit så omfattande har forskarna kunnat kontrollera för mängder av faktorer som skulle kunna påverka resultatet som ålder, kön, utbildning, etnicitet, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, konsumtion av frukt och grönsaker, BMI samt medicinska diagnoser som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression liksom även för användningen av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, vilket ytterligare stärker studiens resultat.

Kort och störd sömn kan behandlas, men att göra det med hjälp av sömnmedel är inte något som Torbjörn Åkerstedt rekommenderar.

– Vi vet både från egna och andras studier att sömnmedelsanvändning har negativa effekter på mortalitet. Så det är väldigt svårt att tänka sig att det skulle vara en framkomlig väg, säger han.

Istället föreslår han en modernare behandling för den som vill få hjälp med en störd sömn, kognitiv beteendeterapi, KBT.

– Man kan definitivt förbättra en dålig sömn om det är en störd sömn. Dagens KBT-behandlingar, även den som ges via internet är väldigt framgångsrika när det gäller att förbättra sömnen. Dessutom har de ju effekter både på ångest och depression så genom sömnbehandling kan man åstadkomma jätteeffekter, säger Torbjörn Åkerstedt.