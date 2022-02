Stockholm Exergi vill elda mer plastsopor från Europa

Fakta. CCS och Bio-CCS

Carbon Capture and Storage (CCS), eller koldioxidavskiljning, innebär att man fångar in koldioxiden som bildas vid förbränning vid skorstenen. Koldioxiden komprimeras till en tätare gas eller vätska varefter den pumpas ned under jord. Tekniken är fortfarande under utveckling. Koldioxid som avskiljs i Sverige är tänkt att transporteras med fartyg för lagring i Norge.

Bio-CCS (eller BECCS) är koldioxidavskiljning vid eldning med biomassa, till exempel träflis. Enligt en teori kan det ge negativa utsläpp.