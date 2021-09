Studio DN 10 september: Därför fungerar bra sex mot nästäppa – och annan forskning som får dig att le

Lyssna här:

Den svenska forskaren bland årets pristagare, lingvisten Susanne Schötz, vad har hon gjort?

– Hon har lyssnat på katter och kartlagt och namngett deras olika ljud. Det är lite roligt att hon kommer just från Lunds universitet, en lång rad av priser under senare år har gått till forskare just där.

– Susanne Schötz har spelat in katter och analyserat deras ljud liksom på många olika sätt och alltså också skapat fonetiska bilder och ett helt nytt namngivningssystem för katternas läten. Ingen hade forskat på det här sedan 1944.

Har du någon favorit bland årets pristagare?

– Det är svårt för jag gillar många, men jag tror att min favorit är de som hittat ett samband mellan övervikt hos ministrar och korruption. Man har uppskattat BMI från bilder på ministrarnas ansikten och sedan jämfört med mått på hur korrupt landet är där de är ministrar.

Vad tror du – blir man korrupt av av att vara överviktig eller blir man överviktig om man är korrupt?

– Jag tror att poängen här är att man blir överviktig om man är korrupt. Han som har fått priset har jämfört med tidigare studier, och då har man till exempel tittat på hur många schweiziska klockor som regeringsmedlemmar köper – men det är ju inte alla som gillar sådana klockor. Men mat, det gillar de flesta.

I avsnittet också om varför skägg skyddar mot slagsmål, om hur det luktar i en biosalong och hur man kan locka fram idéer som ligger utanför de stora hjulspåren.

