Studio DN 17 maj: Ny teori: Därför drömmer du

Hur har forskningen kring drömmar sett ut?

– I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kom Freud och Jung med drömtydningar och att man kunde använda sina drömmar för att lära sig om sitt undermedvetna. Men den verkliga drömforskningen började i mitten av 1950-talet, då man upptäckte vad man kallar för REM-sömn, rapid eye movement, där man såg att vi under vissa delar av sömnen rör mycket på ögonen. Då började man upptäcka att REM-sömnen verkade vara förknippad med drömmar. Man gjorde försök med personer som blev väckta under REM-sömnen, och de som blev väckta under andra delar av sömnen. Sedan har vi ju med tiden fått bättre utrustning, det finns till exempel hjärnscanning där man kan se hjärnaktiviteten på djur och människor som sover.

Enligt den dominerande teorin är drömmar ett sätt för hjärnan att bearbeta det som hänt oss, och befästa minnen, varför tror man det?

– Från flera håll, som hjärnforskning, psykologisk forskning och inlärningsforskning, finns studier som visar att om vi ska träna oss på något för att lära oss det, så kan eller minns man det bättre om man sover en natt. Det är något som händer under sömnen, man brukar säga att vi konsoliderar minnen eller att hjärnan bygger in och skapar långsiktiga minnen under sömnen. Men om det sker under drömsömnen eller inte, det har diskuterats.

Ibland sägs att drömmar är ett slags känslomässig bearbetning, det kan de flesta relatera till?

– Ja, det känner man ju igen. Jag hade alltid samma dröm inför tentor, jag drömde alltid att jag hade glömt bort tentan och cyklade åt ett annat håll eller så. Men det verkar inte finnas jättestarka belägg för att drömtolkning egentligen leder till någonting. Den mest utbredda teorin är att hjärnbarken, det yttersta skalet på hjärnan, måste vara aktiv när hjärnan ska skapa långsiktiga minnen av våra intryck. Det är där vårt medvetande sitter. Enligt den gängse teorin är det så att just när minnet skapas måste vi bli lite medvetna och så försöker hjärnan, och då kombinera de nya intrycken med det som redan finns i hjärnan, och försöka de få ihop det till något slags logik. Då är drömmarna en sorts biprodukt av hur det funkar när hjärnan skapar minnen.

Enligt forskaren Erik Hoels teori, som är en helt annan, skulle drömmarna i stället vara ett sätt att lära oss att generalisera. Han har tagit intryck av hur program för artificiell intelligens fungerar, och av skönlitteratur. Vad spelar romanerna för roll här?

– Hans mamma ägde en liten bokhandel, som han mer eller mindre växte upp i. Han sa att han växte upp omgiven av människor som läste skönlitteratur. Han har också själv skrivit skönlitteratur och funderade länge på varför vi ägnar så mycket tid åt saker som inte är sanna. Som han sa, det finns ingenting om Harry Potter som är sant, ändå vill alla läsa om Hogwarts? Varför ägnar vi så mycket tid åt påhitt? Och när han funderade hur han skulle förstå detta vetenskapligt, tänkte han att vi ju har som en inre författare som är äldre än människan, som har funnits längre - hjärnan utsätter oss för historier som inte är sanna varje natt. Så Erik Hoel tänkte att om jag kan förklara varför vi drömmer, kanske jag också kan förklara varför vi tycker så mycket om påhittade historier.

