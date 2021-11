Studio DN 18 november: Därför kan solstormar orsaka en internetapokalyps

Lyssna här:

STUDIO DN Därför kan solstormar orsaka en internetapokalyps 0:00 / 18:09

Du har skrivit en artikel med den dramatiska rubriken ”Solstormar kan orsaka internetapokalyps”. Vad är en solstorm?

– En solstorm, geomagnetisk storm och rymdväder är alla begrepp som handlar om att det kan inträffa utbrott på solen som leder till att laddade partiklar slungas ut i rymden, rakt emot jorden. Har vi otur skapar de elektromagnetiska fält så kraftiga att de kan slå ut elektronik här på jorden, säger Linus Larson i Studio DN.

Vad händer under en så kallad internetapokalyps?

– Det är naturligtvis ett dramatiskt ordval, men här pratar vi om ett scenario där hela, eller väldigt stora delar av internet, ligger helt nere under väldigt lång tid. Det är ju något som skulle kunna få extrema konsekvenser för ekonomi och samhälle, och det är inte alls något av de här små, korta avbrotten som man kanske har blivit lite van vid.



En ny studie från University of California i Irvine varnar för kommande solstormar som slår ut internet. Hur stor är risken att vi drabbas av en sådan solstorm?

– Det är under ett par årtionden, som internet som vi känner det i dag, har vuxit fram. Vi har fått mobiltelefoner, digitaliserat hela våra samhällen och gjort oss extremt beroende av digital kommunikation. Och det är under några årtionden av onormalt låg solaktivitet. Den här utvecklingen har fått ske i en slags skyddad verkstad. Vi kan inte räkna med att det lugnet ska fortsätta, utan det verkar snarare som att vi är i slutet av en cykel av låg aktivitet. Det är inte normalt att det är så lätt och opåverkat av av solstormar. Exakt hur sannolikt, eller när det skulle hända, är väldigt svårt att förutsäga. Men någon gång per 100 år är en ganska vanlig uppskattning.

Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om de utsatta internetkablarna på havsbotten och den amerikanska studien om solstormar och internetapokalyps.

Lyssna på avsnittet här:

STUDIO DN Därför kan solstormar orsaka en internetapokalyps 0:00 / 18:09

Programledare: Ülkü Holago

Producent: Palmira Koukkari Mbenga

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Vill du kontakta poddredaktionen? Mejla oss på studiodn@dn.se

Läs mer:

Solstormar kan orsaka en internetapokalyps

Forskare: Vi vet för lite om det som hotar vår existens

Linus Larsson: Några få aktörer kontrollerar i praktiken internet