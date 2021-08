Studio DN 30 augusti: Så slipper du löparskador

Lyssna här:

Hur många löpare drabbas av skador?

– I den studie vi ska prata om i dag så ser man att nästan varannan drabbas av en skada. Man kan man se att det finns typer av löpare som drabbas oftare. Om man tidigare har varit skadad är risken stor risk att drabbas igen. En annan grupp är de som är lite svaga i utsidan av låret, de så kallade höftabduktorerna, liksom de som pronerar sent i löpsteget. Man kan också se att de som kör på för hårt och ökar träningsmängden snabbt och hårt oftare drabbas av skador.

Hur vet man hur snabbt det går och öka sin träningsmängd?

– Den här studien, som är gjord av idrottsforskaren Jonatan Jungmalm vid Göteborgs universitet, har kikat just på träningsmängden, både vad gäller mängd och intensitet. Man ser att det optimala sättet att öka träningsmängden är att göra det med mellan 10 och 30 procent per vecka. Är ökningen större än 30 procent ökar skaderisken. Det finns också en dansk studie där man har tittat på överviktiga som börjat träna. De har haft ett BMI över 30. Där handlar det inte om ökning, men de som sprang totalt över sex kilometer per vecka hade mycket mer skador än de som sprang tre. Även där finns tanken om att man måste bör börja lugnt och öka försiktigt.

I avsnittet får du också reda på hur ont det får göra när du tränar, hur du kan göra för att minimera skadorna och om hur man står ut med tråkiga sjukgymnastprogram.

