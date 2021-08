Svensk forskare tonar ner larm om Golfströmmen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Forskningen, som redovisas i tidningen Guardian, visar att Golfströmsystemet har förlorat sin stabilitet. Den nya forskningen talar om ”en nästan fullständig stabilitetsförlust under det senaste århundradet” av Atlantens strömmar, vilka ingår i det som kallas AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Strömmarna rör sig långsammare än på 1 600 år, men den nya analysen visar att det finns en risk att avstannar.

– Tecknen på destabilisering är något som jag inte hade förväntat mig och som jag tycker är skrämmande, säger Niklas Boers, Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, i intervjun med The Guardian.

Den svenska klimatforskaren Léon Chafik ser också förändringen av Golfströmmen som ett klimathot, men menar att det ännu är för tidigt att tala om kollaps.

– Nuvarande klimatmodeller talar inte någon risk för avstanning eller kollaps av Golfströmsystemen under detta århundrade. Jag skulle ranka den risken som lägst. Stigande havsnivåer, havstemperaturhöjningar och försurning av haven rankar jag som mer pressande problem, säger Léon Chafik, klimatforskare vid Stockholms universitet.

En förändring av Golfströmsystemet skulle få katastrofala konsekvenser runt om i världen och allvarligt störa den nederbörd miljarder människor är beroende av för mat i Indien, Sydamerika och Västafrika. En förändring skulle ge fler stormar, lägre temperaturer i Europa och skulle pressa upp havsnivån utanför Nordamerikas östkust. Även Amazonas och Antarktis skulle påverkas. Komplexiteten i AMOC-systemet på Atlanten och osäkerhet om nivåerna på framtida global uppvärmningen gör det omöjligt att datera en eventuell kollaps. Det kan vara inom ett decennium eller två. Det kan också ligga flera århundraden bort.

– Sannolikheten för att denna extremt kraftfulla händelse inträffar ökar för varje gram koldioxid som vi släpper ut i atmosfären, säger Niklas Boers.

Forskare oroar sig alltmer för vändpunkter – stora, snabba och irreversibla klimatförändringar. Boers och hans kollegor rapporterade i maj att en betydande del av Grönlands inlandsis är på väg att smälta. Andra har nyligen visat att Amazonas regnskog nu släpper ut mer koldioxid än den absorberar, och att en sibirisk värmebölja 2020 ledde till oroande utsläpp av metan.

Niklas Boers forskning är publicerad i tidskriften Nature Climate Change och har titeln ”Observation-based early-warning signals for a collapse of the AMOC”.

Läs mer

Snabba klimatförändringar kan vara omöjliga att vända