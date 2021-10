Sverige subventionerar fossila bränslen med 30 miljarder kronor

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Som DN tidigare har skrivit subventionerar de flesta av världens länder fossila bränslen på olika sätt. Trots löften om att subventionerna ska fasas ut sker väldigt lite. G20-ländernas subventioner uppgår till totalt 5 560 miljarder kronor per år, enligt de senaste siffrorna från 2019. Det motsvarar 10,5 miljoner kronor i minuten.

För Sveriges del uppgår subventionerna till 30 miljarder kronor per år, eller 57 000 kronor per minut, eller 82 miljoner kronor per dag. Det är ungefär dubbelt så mycket än vad som satsas på klimatfrämjande subventioner i årets budget, visar en sammanställning som Naturskyddsföreningen har gjort.

Regeringen beskrev klimatsatsningarna i årets budget som ”historiska”. Aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på olika åtgärder som ska gynna en klimatomställning.

Åtgärderna omfattar cirka 15 miljarder kronor, och handlar bland annat om klimatbonus till fordon och stora projekt som Industriklivet.

Men den historiska satsningen överskuggas av de klimatskadliga subventioner där staten missar skatteintäkter på den dubbla summan, 30 miljarder kronor.

Subventionerna handlar om undantag från energiskatt och koldioxidskatt för fossila bränslen i bland annat sjöfart och jordbruk.

– Vi har tittat på två olika saker när det gäller de klimatnyttiga subventionerna, dels skatteundantag till exempelvis nedsatt energiskatt för biobränsle i uppvärmning och dels direkta klimatsatsningar i budgeten som exempelvis klimatbonus för fordon och klimatinvesteringar som kan användas på regional och kommunal nivå, som exempelvis laddstolpar, säger Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen.

– För de klimatskadliga subventionerna har vi försökt tillämpa samma metod och tittat på skattenedsättningar för att få ett rättvist resultat.

Kristina Östman, energisakkunnig Naturskyddsföreningen. Foto: Viktor Wrange.

En del av subventionerna, ungefär hälften, cirka 15 miljarder kronor, kan inte Sverige bestämma över, de styrs av internationella regler och avtal, som skatteundantag för utrikesflyget och gratis utsläppsrätter till företag som har stora utsläpp.



Den andra hälften kan dock Sveriges regering själva bestämma över. Den största posten är skillnaden i beskattning mellan diesel och bensin, där skatten är betydligt lägre på diesel. Om drivmedlen beskattades lika skulle det innebära 8 miljarder kronor i intäkter för statskassan, enligt Naturskyddsföreningens beräkningar.

– Många av subventionerna är gamla och har införts vid olika tillfällen. Det finns inte en aktiv plan från regeringar, varken nuvarande eller tidigare, att nu ska vi subventionerna fossila bränslen, säger Kristina Östman.

– Men det finns en omedvetenhet när vi pratar med många politiker. Det kan handla om små summor för enskilda subventioner som inte ser så allvarliga ut, men lägger man ihop dem så handlar det om stora belopp som direkt motverkar klimatomställningen.

Vissa subventioner har tagits bort. Sedan 2018 har totaltsumman minskat med 3 miljarder kronor. Subventioner som har försvunnit är till exempel nedsatt skatt för kraftvärme från kol och skattenedsättningar för diesel inom gruvindustrin.

Utöver undantagen från miljöskatter på 30 miljarder kronor subventioneras utsläpp även på annat sätt. Det gäller exempelvis reseavdraget, som i dag omfattar 5 miljarder kronor och i sin nuvarande form bidrar till ökade utsläpp från vägtrafiken. En översyn av resebidragen pågår och där väntas nya regler komma.

– Vi har fyra huvudkrav på regeringen; reformera reseavdraget , avskaffa skattenedsättning på diesel i jord- och skogsbruk, beskatta flygbränsle för inrikesflyg och ta bort skillnaden i beskattning mellan diesel och bensin den sista omfattar 8 miljarder kronor, säger Kristina Östman.

Läs mer:

Fossila bränslen subventioneras med miljarder

Fossila bränslen måste stanna i marken om klimatmål ska nås

Näst största utsläppsökningen i historien