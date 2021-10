Sveriges smittspridning bland Europas lägsta

Enligt statistiksajten Our World in Data har Sverige just nu bland den lägsta smittspridningen i hela Europa: 65,75 fall av covid-19 per miljon invånare, som ett rullande medelvärde av de senaste sju dagarna. Det är betydligt lägre än nästan alla andra europeiska länder. Bara Spanien och Italien har en lägre smittspridning, enligt dessa siffror.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, menar dock att dessa siffror inte ger en helt rättvis bild, eftersom Sverige testar förhållandevis lite just nu.

– Danmark är ett bra exempel på det. Danskarna testar väldigt mycket och ligger högt (230,19). Då är det bättre att titta på dödstalen per capita, för om man gör det ligger Danmark under Sverige. Det är låga dödstal även i Sverige och Sverige har en låg smittspridning just nu, bland den lägsta i Europa, men att bara titta på antalet bekräftade fall är vanskligt, säger han.

Orsakerna till den låga smittspridningen är, enligt Joakim Dillner, den höga vaccinationstäckningen och att den är någorlunda jämnt fördelad.

– Visst har vi områden där täckningen är lägre, men det går inte alls att jämföra med hur det är i många andra länder där skillnaderna är mycket större. Det är en effekt av vår jämlika sjukvård och den gynnar Sverige, säger han.

En sak som dock förvånar honom, och som han inte har någon förklaring till, är hur det kommer sig att det nu – till skillnad från tidigare – förekommer stora utbrott i skolorna.

– I Norge har man haft utbrott som drabbat både elever och lärare. Det hade vi inte alls i början av pandemin. Tvärtom. Det tyder på att viruset rör sig på ett annorlunda sätt nu, jämfört med tidigare. Jag har inte hört om liknande utbrott i Sverige, men det är ändå rätt förvånande, eftersom skolorna inte var någon riskmiljö förut.

Igår sade statsepidemiologen Anders Tegnell att nyckeln till att hålla smittspridningen nere även fortsättningsvis är att vaccinera fler i åldersgruppen 20 till 40 år, att det är de som kommer att vara drivande i smittspridningen framöver.

Håller du med om det?

– Ja, även om jag skulle säga upp till 30 år. Där är vaccinationstäckningen inte lika hög och de rör sig mer.

Risken, säger han, med att ha en sådan här låg smittspridning som vi har just nu, är att vaccinationsviljan sviktar. Att allt färre människor väljer att vaccinera sig eller att ta den andra sprutan.

– Men vi måste fortsätta vaccinera. Annars är sannolikheten stor att det kommer tillbaka.

I vilken omfattning?

– Att vi får en ordentlig fjärde våg som tvingar oss till nya nationella ställningstaganden. Orosmoment nummer två är höstlovet och onödiga resor till högriskländer, som resulterar i att vi importerar smitta från dessa länder.

Just nu ligger Sverige på en uttalad platåfas vad gäller smittspridningen. Antalet nyupptäckta fall går varken upp, eller ner.

– Kurvan ligger väldigt platt och det har den gjort ända sedan vi släppte på restriktionerna, säger Joakim Dillner.

