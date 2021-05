Träning och läkemedel håller vikten efter viktnedgång

Att gå ner i vikt är ganska svårt, men fullt möjligt för de flesta som försöker. Det som verkligen är svårt är att behålla den lägre vikten över tid. Det beror på att kroppen har effektiva mekanismer som motverkar en viktnedgång.

– Biologin och evolutionen jobbar emot dig. Så fort man går ner i vikt skickar aptithormoner signaler till hjärnan som säger att man är hungrig och att man ska äta. Samtidigt reagerar kroppen med att bli mer energieffektiv, det vill säga att kroppen minskar sin energiförbrukning. Så man har två faktorer att kämpa emot för att behålla en viktnedgång, säger Signe Sørensen Torekov, professor vid Köpenhamns universitet i Danmark.

Signe Sørensen Torekov, professor vid Köpenhamns universitet i Danmark. Foto: Privat

Hon är ansvarig för en ny studie, publicerad i New England Journal of Medicine, NEJM, där hennes forskargrupp i en direkt jämförelse har undersökt hur en viktnedgång bäst kan bibehållas. Totalt 195 personer utan diabetes med ett kroppsmasseindex, BMI, på mellan 32 och 43 fick först genomgå en viktnedgång med hjälp av en lågkaloridiet under åtta veckor. I snitt tappade deltagarna 13,1 kg, eller 12 procent av sin kroppsvikt. Därefter lottades de till en av fyra grupper där en grupp instruerades att motionera motsvarande 150 minuter per vecka i måttlig intensitet eller 75 minuter hög intensitet, delvis i grupp och delvis enskilt. En annan grupp fick behandling med läkemedlet liraglutid som injiceras under huden en gång per dag (se faktaruta). En tredje grupp lottades till att både motionera och behandlas med läkemedlet medan den fjärde gruppen lottades till behandling identisk med liragluitid, förutom att sprutorna innehöll placebo.

Fakta. Liraglutid Liraglutid är en så kallad GLP-1 receptoragonist, det vill säga den stimulerar GLP-1 receptorn (Glucagon-like peptide-1) som har en mängd olika effekter i kroppen. En effekt är att den stimulerar insulinfrisättningen efter intag av mat vilket används i behandling av patienter med typ 2-diabetes som är en godkänd indikation. Andra effekter av liraglutid är till exempel sänkning av blodtrycket och kolesterolnivån samt en minskad aptit, vilket är det som eftersträvas vid viktbehandling, som läkemedlet också är godkänt för. Visa mer

Deltagarna följdes sedan upp i ett år där vikt och andra parametrar mättes regelbundet. De fick också, en gång i månaden under hela året, kostrådgivning samt återkoppling på träningen för de som tränade. I snitt fullföljde 85 procent hela studien, flest, 92 procent, i gruppen som både motionerade och tog läkemedel.

Resultatet visar att kombinationsgruppen höll vikten bäst och låg fortfarande efter ett år klart under den initiala viktnedgången. Gruppen som enbart fick läkemedel och gruppen som enbart tränade klarade också att hålla vikten utan någon signifikant skillnad mellan dem efter ett år. Sämst gick det för placebogruppen som gick upp ungefär halva nedgången på ett år.

– Tanken var att motionen skulle öka energiförbrukningen och bibehålla muskelmassan, som annars minskar i samband med viktförlust samtidigt som liraglutid skulle motverka den ökade aptiten. Tittar vi på effekterna på kroppen så kan vi säga att de två insatserna träning och läkemedel var för sig var mer eller mindre likvärdiga. När vi sedan kombinerade de båda så såg vi en additiv effekt som innebär att vi fick ut det bästa av båda behandlingarna, säger Signe Sørensen Torekov.

Hon berättar att tillägg av liraglutid fördubblade minskningen av fettmassa samtidigt som muskelmassan var intakt. Bland de som motionerade, oavsett om de fick läkemedel eller inte, så ökade konditionen samtidigt som de upplevde en ökad livskvalitet.

Personerna i studien led av fetma eller till och med extrem fetma med hög risk att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom och annan ohälsa. För personer som endast är överviktiga och vill gå ner och behålla vikten menar Signe Sørensen Torekov att det går att använda delar av studiens upplägg.

– Då skulle jag rekommendera en viktnedgång med någon metod man tycker fungerar bra och sedan börjar träna. Då behåller man vikten samtidigt som man får alla goda effekterna av träningen som en ökad kondition och livskvalitet samt bibehållen muskelmassa, säger hon.

Erik Hemmingsson är docent och överviktsforskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och han har länge intresserat sig för frågan om hur man bibehåller en viktnedgång.

– Det är goda nyheter att det finns ett läkemedel att lägga till i verktygslådan för att behandla de patienter som har starka medicinska skäl att gå ner i vikt. Det har saknats och varit ett kliniskt problem. Men samtidigt kan man inte dra för stora växlar på en ett-årsstudie, säger han.

Erik Hemmingsson, docent och överviktsforskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Foto: Linus Hallgren

Han berättar att det finns gott om långtidsstudier på andra behandlingar som alla visar att effekten avtar efter ett antal år.

– För att kunna avgöra om något är en fungerande fetmaterapi vill man ju ha minst två års uppföljning, men helst fyra-fem års uppföljning. Hela problemet är ju att man inte lyckas bibehålla viktreduktionen över tid. Här ligger det ett ansvar på forskarna att visa att det fungerar på lång sikt, säger Erik Hemmingsson.

Signe Sørensen Torekov säger att tanken är att följa upp behandlingseffekten över tid.

– Vi har följt studiepersonerna i ytterligare ett år, men vi har inte de data tillgängliga ännu, säger hon.