USA hårdast drabbat av covid bland rika länder

Omikron har inte gått milt fram i USA. Två år in i pandemin toppar landet listan över högst antal dödsfall per capita sedan pandemins början bland jämförbara länder.

Det framgår av en analys som The New York Times publicerar.

De senaste månaderna har USA passerat Storbritannien och Belgien i högst antal dödsfall per capita under pandemin som helhet.

Antal dödsfall per capita högre i USA än i andra stora rika länder Ackumulerade dödsfall i covid-19 per 100 000 invånare. Källa: New York Times

I jämförelsen ingår de länder som har högst BNP per capita bland nationer med en befolkning på minst 10 miljoner människor, däribland Sverige.

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, tycker att sammanställningen är välgjord.

– Dödstalen i USA är oväntat höga med tanke på att de haft tillgång till vaccination i över ett år och att omikron ger en betydlig lägre risk för svår sjukdom och död. Det borde se mycket bättre ut än vad det gör i USA. Jämför man med Västeuropa är det väldigt stor skillnad, säger Anna Mia Ekström.

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Foto: Martin Stenmark/Karolinska institutet

I början av pandemin hade USA inte högre antal dödsfall i covid per miljon invånare än många andra höginkomstländer. Men efter att omikron gjorde intåg i landet den 1 december har dödstalen stigit mer i USA än i Europa. (I Ryssland, Ukraina, Polen, Grekland och Tjeckien är dödstalen högre än i USA i vinter, men eftersom länderna har lägre BNP per capita ingår de inte i New York Times analys.)

Medan Storbritanniens dödstal är en fjärdedel så höga som för ett år sedan har antalet dödsfall per miljon invånare i USA bara minskat marginellt jämfört med förra vinterns rekordsiffror. Och då var vaccineringen i princip inte påbörjad.

Andel av befolkningen som inte är fullvaccinerad Procent Källa: New York Times

En förklaring till de fortsatt höga dödstalen i USA är att så många fortfarande är ovaccinerade. Enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC är 12 procent av amerikanerna över 65 år inte fullvaccinerade och 43 procent i samma åldersgrupp har inte fått någon tredje vaccindos.

– USA var tidiga med att börja vaccinera och har i perioder haft ganska strikta restriktioner. Ändå har de inte lyckats få den höga vaccinationstäckning som hade behövts. Mycket beror det på en stark antivaccinrörelse, som dessutom har politiserats, men också en allmänt låg tillit till myndigheter, säger Anna Mia Ekström.

Demonstration mot vaccinering den 1 februari 2021 i Oregon, USA. Foto: Mathieu Lewis Rolland

En annan förklaring är att en ovanligt stor andel av befolkningen i USA har dålig metabol hälsa, vilket yttrar sig i riskfaktorer som övervikt, fetma, diabetes och högt blodtryck. 36 procent av befolkningen i USA lider av fetma (att jämföra med 16 procent i Sverige).

47 procent av den vuxna befolkningen har högt blodtryck (att jämföra med en tredjedel i Sverige) och bara en fjärdedel av dem får bra behandling för det, enligt CDC.

Anna Mia Ekström beskriver andelen amerikaner med högt blodtryck och fetma som mycket stor i ett internationellt perspektiv:

– En mycket stor andel befolkningen befinner sig i riskgrupp, vilket gör dem mer sårbara för svår sjukdom och död. Det beror i hög grad på den amerikanska livsstilen, med mycket stillasittande, bilåkande och skräpmat, säger hon.

Andel av befolkningen med fetma Procent Källa: New York Times

Ytterligare en förklaring till de fortsatt höga dödstalen kan vara det amerikanska sjukvårdssystemet.

– Trots att USA har tillgång till de bästa medicinerna före alla andra har de inte lyckats utnyttja verktygen. Sjukvårdssystemet är gravt dysfunktionellt, och det kan vara svårt att få den vård man behöver om man drabbas av covid. Särskilt om man är fattig, säger Anna Mia Ekström.

Borde inte dödstalen ändå ha gått ner mer med tanke på att många har vaccinerats jämfört med för ett år sedan?

– Det är oväntat höga dödstal, men man måste tänka på att det fortfarande finns tillräckligt många ovaccinerade i riskgrupp för att viruset ska fortsätta skörda offer. De flesta som blir sjuka och dör är ovaccinerade. Sedan ger vaccinerna heller inte ett 100-procentigt skydd om man är äldre och har många riskfaktorer.

