Utsläppen av växthusgasen metan större än rapporterat

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Metan är en kraftig växthusgas som har stått för en knapp tredjedel av den globala uppvärmningen sedan förindustriell tid. Den har en betydligt större uppvärmande effekt än koldioxid, tiotals gånger större, men betydligt kortare livslängd i atmosfären; omkring 12 år för metan, jämfört med hundratals år för koldioxid.

Den korta livslängden har gjort metan alltmer intressant i klimatkrisen. Rapporter har visat att minskade utsläpp av metan är det snabbaste och ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bromsa den globala uppvärmningen.

Ungefär 40 procent av de metanutsläpp som kommer från mänsklig verksamhet kommer från energisektorn och inkluderar olja, naturgas, kol och biobränslen. En del av utsläppen är metangas som oavsiktligt läcker ut vid såväl produktion som vid transporter av olja och gas

Nu visar en analys från Internationella Energiorganet, IEA, att metanutsläppen från energisektorn är ungefär 70 procent högre än vad länders regeringar har uppgett officiellt. Under förra året släpptes cirka 132 miljoner ton metan ut i atmosfären. Det var en ökning med knappt 5 procent från 2020 och beror på en större efterfrågan av fossila bränslen när världen återhämtade sig från pandemin.

– En väsentlig del för att få ner utsläppen är transparens när det gäller storlek av utsläppen och var de sker. Det är därför som den massiva underrapporteringen som vår analys har avslöjat är så alarmerande, säger Fatih Birol, chef för IEA i ett pressmeddelande .

Många av de officiella uppgifter om växthusgasutsläpp som länder lämnar till FN har inte uppdaterats, och även om de har gjort det så är det inte tillräckligt noggrant för att ge en klar bild av utsläppen.

Några av de största utsläppen sker vid olyckor och misstag i processer. De kan ligga bakom en stor del av utsläppen från olja och gas, men de inkluderas ofta inte i den officiella statistiken.

Satelliter har på senare år ökat kunskapen av utsläppskällor och IEA har i sin analys använt sig av data från satelliter och andra vetenskapliga mätmetoder.

Under 2021 har stora metanutsläpp bekräftats i Texas och delar av Centralasien. Turkmenistan står ut, i landet skedde en tredjedel av de stora utsläppshändelser som setts från satelliter. Relativt få större läckage upptäcktes i Mellanöstern.

Men i sin analys konstaterar IEA att även om mätningarna och datainsamling fortsätter att utvecklas och förbättras, är området som täcks av satelliter långt ifrån komplett. De täcker exempelvis inte havsbaserad produktion eller nordliga områden som Rysslands huvudsakliga olje- och gasproduktionsområden.

Halten av metan i atmosfären ökar snabbare än vad den har gjort sedan mätningarna började på 1980-talet. Förra året nådde metan nya rekordnivåer med ett årsgenomsnitt på 1.876 miljarddelar, ppb.

IEA pekar på att en stor del av utsläppen kan förhindras med enkla åtgärder till låga kostnader. Reparation, underhåll och obligatoriska inspektioner är några åtgärder som föreslås.

– Med dagens höga gaspriser, skulle nästan alla utsläpp från olja- och gashanteringen globalt kunna undvikas utan någon nettokostnad, säger Fatih Birol.

Om den metan som under 2021 läckte ut från verksamhet kring fossila bränslen fångats in och använts skulle det ha gett 180 miljarder kubikmeter av naturgas till marknaden. Den summa motsvarar all den gas som används i Europas kraftsektor och skulle ha bidragit till att minska de skyhöga priser som har varit den senaste tiden.

Vid klimatmötet COP 26 i Glasgow för några månader sedan samlades över 110 länder i en allians, The Global Methane Pledge, med löftet att minska metanutsläppen från mänsklig aktivitet, jordbruk, energi och andra källor med 30 procent till år 2030. De fem länder med störst metanutsläpp kopplade till energisektorn är Kina, Ryssland, USA, Iran och Indien. Av de länderna är endast USA med i alliansen, The Global Methane Pledge.

IEA trycker i sin rapport på vikten av att få med andra stora utsläppsländer i alliansen.

– Att minska de mänskligt orsakade metanutsläppen med 30 procent till slutet av det här decenniet skulle ha samma effekt på den globala uppvärmningen till 2050 som att få hela transportsektorn att nå netto noll koldioxidutsläpp, säger Fatih Birol.

Fakta. Metanutsläpp Metanutsläpp kommer till viss del från naturen, men mer än hälften, 60 procent, kommer från från mänsklig verksamhet. Av de mänskligt orsakade metanutsläppen kommer merparten från tre sektorer; främst jordbruk (cirka 40 procent), därefter fossilbränslesektorn (knappt 40 procent) och avfall (20 procent). Kina är det land som har högst metangasutsläpp från energisektorn med 28 miljoner ton, följt av Rysslands 18 miljoner ton och USA:s 17 miljoner ton. Källa: IEA Visa mer

Läs mer:

Så ska Sverige minska plastsvinnet

Regeringens vindkraftsplaner till havs ska ge 120 terawattimmar