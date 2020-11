Vaccin, smittspridning och dödsfall – DN:s medicinreporter svarar på läsarnas frågor

”Vaccin mot covid-19 är mellan 90–95 procent effektivt. Hur vet jag om just jag är skyddad?”

De flesta resultaten är fortfarande bara preliminära och studierna är ännu inte färdiga. Men det vi har sett hittills antyder att flera av de vaccin som utvecklats mot covid-19 är mycket effektiva. Det är lovande och jag är hoppfull, men vi måste vänta på slutresultaten. Inga vaccin är generellt hundra procent effektiva och några kommer inte att få ett skydd mot att bli sjuka. Men, vi vet ännu inte allt om de nya vaccinerna. Det kan vara så att även om de inte kan skydda alla från att bli sjuka i covid-19, så kanske de i bästa fall kan skydda dem från att bli svårt sjuka. Vaccinet kanske gör att de bara får milda symtom i stället för att bli så svårt sjuka att de måste vårdas på sjukhus. Det skulle också göra skillnad.

När tillräckligt många människor vaccineras uppstår något som kallas flockimmunitet och smittspridningen avtar. Det innebär att de som är immuna skyddar de som inte är det. Men det kommer att ta tid att vaccinera så många att flockimmunitet uppstår och därför kommer vi att få leva med olika typer av restriktioner under en tid framöver – troligen även den som är vaccinerad.

Pfizer är ett av flera läkemedelsföretag som utvecklar vaccin mot covid-19. Foto: FrankHoemann/Sven Simon/TT

Än så länge har läkemedelsföretagen inte rapporterat några allvarliga biverkningar.

”Vad vet vi om biverkningar av vaccin mot covid-19?”

De olika vaccinkandidaterna har testats på tiotusentals människor, i många fall fler än vad som normalt görs. Än så länge har läkemedelsföretagen inte rapporterat några allvarliga biverkningar. De biverkningar som rapporterats är smärta eller svullnad vid injektionsstället, samt lätt feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Men inga vaccin är ännu godkända och därför vet vi inte så mycket om eventuella biverkningar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att granska alla tillgängliga data och värdera eventuella risker mot nyttan innan ett eventuellt godkännande. EMA har sagt att man inte kommer att sänka kraven under pandemin. De flesta biverkningar uppstår inom sex veckor enligt EMA, men vissa sällsynta biverkningar kommer inte att kunna upptäckas förrän kanske miljoner människor i världen har vaccinerats. EMA ställer därför krav på läkemedelsföretagen att övervaka eventuella biverkningar i minst ett år. Svenska Läkemedelsverket ska också övervaka eventuella biverkningar under en längre tid.

”Måste man vaccinera sig?”

Nej. Vaccinationer i Sverige är frivilliga och det kommer också vaccination mot covid-19 att vara. Däremot kanske andra länder kan kräva att den som ska resa in i landet är vaccinerad mot covid-19, det finns redan sådana diskussioner.

”Hur kan Folkhälsomyndigheten veta att små barn inte smittar?”

Folkhälsomyndigheten säger inte att små barn inte kan smitta, de säger att barnen inte är en smittdrivande faktor i pandemin. Det är en viktig skillnad. När det gäller till exempel influensa är barn en motor i smittspridningen. Så verkar det inte vara med covid-19. Ända sedan de första rapporterna från Wuhan i Kina kom har man sett att barn oftast inte blir särskilt sjuka. Samma mönster har man sett från andra länder. Barn blir oftast lindrigt sjuka eller asymtomatiska. Det gör att de troligen sprider mindre virus. Små barn verkar också bli smittade i lägre utsträckning och de är sällan första fallet i en smittkedja. Men blir de sjuka kan de också smitta andra.

Enligt Folkhälsomyndigheten är barn inte en smittdrivande faktor i pandemin. Foto: Nicklas Thegerström

”Jag hörde en diskussion om att vissa länder kanske ’fuskar’ med dödsorsaken för att antalet dödsfall i covid-19 inte ska bli för hög. Hur vet vi att statistiken stämmer?”

Det är jättesvårt att jämföra siffror över dödsfall i covid-19 mellan länder i nuläget. Länder definierar och rapporterar dödsfall på olika sätt. I vissa länder krävs en laboratoriebekräftad diagnos medan andra också räknar misstänkta fall. Det finns också länder som enbart räknar dödsfall på sjukhus eller dödsfall som inträffat inom en viss period efter diagnos. Definitionerna har också ändrats under tid. Därför tittar forskare också på överdödlighet. Det måttet baseras på hur många som avlider jämfört med ett förväntat normalvärde för årstiden baserat på ett genomsnitt av de senaste fem åren. Där ingår alla oavsett dödsorsak och då kan man också se eventuella dödsfall i covid-19 som missats. Men det kommer sannolikt att dröja innan vi får en tydlig bild över hur olika länder drabbats av pandemin.

Det nya coronaviruset verkar smitta mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Kanske till och med någon dag innan man börjar känna sig sjuk.

”Varför blev de andra coronavirusen sars och mers inga pandemier? Där fanns ju inte heller någon immunitet sedan tidigare.”

Det nya coronaviruset verkar smitta mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Kanske till och med någon dag innan man börjar känna sig sjuk och som högst verkar virusnivåerna vara under de första fem dagarna efter att man har fått symtom. Med sars var man troligtvis som mest smittsam 10–14 dagar efter att man blev sjuk, och med mers är virusnivåerna som högst efter sju till tio dagar. Sars- och merspatienter var oftare på sjukhus när de började smitta, medan människor med covid-19 kan smitta i början av sjukdomen, när de kanske inte känner sig så sjuka. Det är därför som vi måste vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Men det kan också finnas andra förklaringar, som att mers inte smittar särskilt lätt mellan människor och att vi reste i mindre utsträckning över världen i början av 2000-talet när sars spreds.

”Vi har fått höra att viruset sprids via droppsmitta, men nu säger somliga att det också kan smitta genom luften. Vad gäller?”

Det allra vanligaste är att viruset sars-cov2 sprids som droppsmitta. Det är WHO, CDC, ECDC och de nordiska folkhälsomyndigheterna överens om. Droppsmitta betyder att viruset sprids via små droppar när infekterade människor hostar, nyser, pratar, sjunger eller skriker och kan smitta människor som är i närheten. Dropparna är relativt stora och faller till marken inom någon meter. Däremot kan viruset under särskilda situationer spridas via luften. Den typen av virusdroppar är mycket mindre, kan stanna kvar i luften under en längre tid och spridas längre än två meter. Det är främst när många människor samlas inomhus under en längre tid, till exempel restauranger, körövningar och träningsklasser. Men de situationer när viruset kan bli luftburet är inte särskilt väl förstådda och vi vet till exempel inte om den torra, kalla vinterluften gör att viruset sprids mer på det sättet under vintersäsongen. Men det vanligaste är alltså droppsmitta och därför räknas inte covid-19 som en luftburen smitta, till skillnad från exempelvis mässling.