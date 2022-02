Välbevarad flygödla hittad i Skottland

Djuret, som var stor som en albatross ungefär, levde för cirka 170 miljoner år sedan, under den så kallade juraperioden. Enligt forskarna, som är verksamma vid The University of Edinburgh, är fossilet ett av de största från den här tiden som någonsin har hittats.

Flygödlornas hand hade fyra fingrar, av vilka de tre första var försedda med klor. Det fjärde var längre än både under- och överarmen och bar upp vingen. Foto: Gregory F Funston

Fossilet upptäcktes redan 2017 – i ett kalkstenslager som hade blottlagts av tidvattnet – men beskrivs nu för första gången vetenskapligt. Forskningen redovisas i tidskriften Current Biology och visar bland annat att ögonloberna var ovanligt stora. Forskarna tror därför att just denna krabat hade en mycket bra syn.

Vissa flygödlor kunde bli lika stora som ett mindre flygplan, med ett vingspann på upp till tolv meter. Karakteristiskt för dessa djur var att huvudet var utdraget i en näbbliknande nos. Därutöver hade många arter vassa tänder i både över- och underkäken, som dessutom satt omlott med varandra på utsidan, perfekta att fånga fisk med. Foto: Illustration: Natalia Jagielska

Flygödlor, eller pterosaurier, utvecklades för första gången under triasperioden, för cirka 230 miljoner år sedan. Till en början var de små, men ett antal miljoner år senare, under kritaperioden, hade vissa arter vuxit betydligt i storlek. Störst av dem alla var Quetzalcoatlus som levde i dagens Nordamerika för mellan 65 till 75 miljoner år sedan. Vingspannet var på hela 12 meter, vilket gör denna ödla till det största flygande djuret som någonsin har levt.

Ordningen flygödlor dog ut i slutet av kritaperioden, efter att antalet arter minskat successivt under flera år.