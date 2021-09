Världen långt ifrån klimatmålen

Stigande globala temperaturer förstärker katastrofala extrema väderhändelser världen över som i sin tur påverkar såväl ekonomi som samhällen. Enbart hettan har gjort att miljardtals arbetstimmar har förlorats.

Halterna av växthusgaser i atmosfären fortsätter på rekordnivåer och gör att jorden är på väg mot en framtida farofylld uppvärmning, enligt rapporten United in Science 2021 som sammanfattar resultat från flera rapporter från internationella organisationer.

– 2021 är ett avgörande år för att bromsa klimatförändringen. Den här rapporten från FN och internationella vetenskapliga organisationer ger en helhetsbild av den senaste klimatvetenskapen. Resultatet är en alarmerande utvärdering av hur långt ifrån kursen för att nå målen vi är, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett förord till rapporten.

– Tiden håller på att rinna ut. För att klimatmötet COP26 i Glasgow ska kunna bli en vändpunkt måste alla länder förbinda sig till att inte ha några nettoutsläpp år 2050. De måste backas upp av konkreta långsiktiga strategier och förstärka nationella åtaganden som tillsammans leder till att de globala utsläppen minskar med 45 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, säger António Guterres.

António Guterres. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

De senaste fem årens genomsnittliga globala temperatur är bland de högsta som har noterats. Sannolikheten för att temperaturen redan de kommande fem åren tillfälligt kommer att ligga mer än 1,5 grader över förindustriell tid, har ökat och risken är nu 40 procent enligt rapporten.

Coronapandemin har inte fått klimatförändringen att bromsa in, det finns inga signaler på en grön återhämtning, koldioxidutsläpp ökar snabbt igen efter en tillfällig liten svacka när världen stängde ned under pandemin och är inte i närheten av de minskningar som krävs för att vara på väg att nå klimatmålen.

Omfattningen av förändringarna i klimatsystemet som helhet som skett på senare tid har inte upplevts på flera århundraden eller till och med årtusenden. Även med ambitiösa åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, kommer havsnivåerna att stiga och hota låglänta öar och befolkade kustområden världen över.

Rapporten United in Science 2021 är den tredje i en serie och är ett samarbete mellan flera internationella organisationer, bland annat Meteorologiska världsorganisationen, FN:s klimatpanel IPCC, Met Office i Storbritannien och Världshälsoorganisationen WHO.

– Under pandemin hörde vi att vi måste ”build back better” återuppbygga bättre för att sätta riktningen för en mer hållbar väg och för att undvika klimatförändringens värsta effekter på samhälle och ekonomier. Den här rapporten visar att så här långt in i 2021 är vi inte på väg i rätt riktning, säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO.

Huvudpunkter i rapporten

Det globala klimatet 2017–2021

● Den globala genomsnittstemperaturen för perioden 2017–2021, baserat på data till och med juli, är bland de varmaste som har uppmätts. Den ligger uppskattningsvis mellan 1,06 och 1,26 grader över förindustriella (1850–1900) nivåer.

● Varje år under perioden, har den genomsnittliga utbredningen av havsisen i Arktis varit mindre än snittet för perioden 1981–2010. I september 2020 var utbredningen den näst minsta som har noterats.

● 2021 har visat upp katastrofala extrema väderhändelser. Tecken på mänsklig klimatpåverkan har hittats i den extraordinära värmeböljan i Nordamerika och översvämningar i Europa.

Källa: WMO

Det globala klimatet 2021–2023

● Det finns 40 procents risk att den genomsnittliga globala temperaturen under ett av de kommande fem åren kommer att vara minst 1,5 grader högre än under förindustriell tid, (genomsnittet för perioden 1850–1900). Men det är osannolikt att genomsnittstemperaturen för de fem åren 2021–2025 kommer att ligga 1,5 grader högre än under förindustriell tid.

● Varje år de kommande fem åren kommer den årliga genomsnittstemperaturen sannolikt att ligga minst 1 grad högre än under förindustriell tid. Med stor sannolikhet kommer den att ligga i intervallet 0,9–1,8 grader högre.

● Under 2021–2025, kommer polarregioner och Sahelområdet sannolikt att bli blötare än de varit senaste tiden.

Källa: WMO, Met Office UK, WCRP.

Halten av växthusgaser i atmosfären

● Koncentrationen av de tre kraftiga växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas fortsatte att stiga under 2020 och första halvåret 2021.

● De totala utsläppsminskningarna under 2020 minskade troligen den årliga ökningen men effekten var så liten att den inte gick att urskilja från de naturliga variationerna.

● En minskning av metanutsläpp kan hjälpa till att nå målen i Parisavtalen, men en sådan reducering innebär inte att behovet av en kraftig, snabb och uthållig minskning av koldioxid och andra växthusgaser.

Källa: WMO

Globala växthusgasutsläpp

● Koldioxidutsläppen från fossila bränslen, kol, olja, gas och cement, nådde sin topp med 36,64 miljarder ton koldioxid 2019. Det följdes av en extraordinär minskning med 5,6 procent eller 1,98 miljarder ton under 2020 till följd av nedstängningar under covid-19-pandemin.

● Enligt preliminära uppskattningar var de globala utsläppen från energi- och industrisektorerna under perioden januari till juli 2021 redan uppe på samma nivå som under samma period 2019, före pandemin. Utsläppen från vägtransporter var däremot cirka 5 procent lägre under samma period. Med flyg och sjöfart undantaget var de globala utsläppen ungefär på samma genomsnittliga nivå som 2019 under sjumånadersperioden.

Källa: Global carbon project

Utsläppsgapet

● Fem år efter Parisavtalet är utsläppsgapet, skillnaden mellan hur mycket utsläppen måste minska för att nå målen och hur mycket de faktiskt har minskat, fortfarande lika stort. De globala utsläppen skulle behöva vara 15 miljarder ton lägre än de utsläppsminskningar som världens länder har utlovat för att begränsa uppvärmningen till 2 grader och 32 miljarder ton lägre om den ska begränsas till 1,5 grader.

● Coronapandemin ledde bara till en tillfällig minskning av de globala utsläppen. Den kommer inte att innebära en kraftig minskning av utsläppen till 2030 om inte världens länder genomför en grön återhämtning som innebär ett stort steg bort från fossila bränslen.

● Allt fler länder har tagit mål om nettonollutsläpp vilket är positivt. Omkring två tredjedelar, 63 procent, av världens utsläpp omfattas nu av sådana mål. Men målen måste snabbt bli märkbara i politiska beslut i närtid och i betydligt mer ambitiösa nationella klimatmål för tiden fram till 2030.

Källa: Unep

Nyckelpunkter från IPCC:s senaste rapport

● Det är tydligt att mänsklig verksamhet har lett till en uppvärmning av atmosfären, land och haven. Omfattande och snabba ändringar i atmosfären, haven, de frusna områden och biosfären har skett.

● Omfattningen av de senaste ändringarna i klimatsystemet som helhet och det nuvarande tillståndet klimatsystemet är utan motstycke på många hundra till många tusen års sikt.

● Mänskligt påverkad klimatförändring har redan ökat frekvensen och intensiteten i många extrema väderhändelser i alla regioner världen runt.

Havsnivåhöjningar

● Den genomsnittliga globala havsnivån steg 20 centimeter från 1900 till 2018 och med en accelererande hastighet kring 3,7 millimeter per år från 2006 - 2018.

● Även om utsläppen minskar tillräckligt mycket för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader kommer den genomsnittliga höjningen av den globala havsnivån sannolikt att stiga med 0,3 - 0,6 meter till 2100 och skulle kunna stiga med 0,3 - 3,1 meter till 2300.

● Anpassning till höjningen av haven kommer att bli avgörande. Strategier kommer att vara nödvändiga särskilt när det gäller lågt liggande kustområden, små öar, delta områden och kustnära städer.

Källas: World Climate Research Programme – WMO, IOC, ISC

Värmeböljor, skogsbränder och luftföroreningar

● Stigande temperaturer är kopplade till en ökad värmerelaterade dödlighet och nedsatt arbetsförmåga.

● Covid-19 infektioner och klimatrisker som värmeböljor, skogsränder och dålig luftkvalitet är tillsammans ett hota mot människors hälsa världen över.

● Återhämtningsåtgärder efter Covid-19 måste vara i linje med nationella klimatförändringen och luftkvalitetsstrategier för att minska risken för ökande klimatrisker och leda till fördelar för hälsan.

Källa: WHO, WMO