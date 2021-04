Världens glaciärer smälter i allt snabbare takt

Under perioden 2000–2019 minskade massan hos världens glaciärer med 267 miljarder ton per år i genomsnitt, visar en ny studie som publiceras i Nature. Den massaförlusten, det vill säga minskningen av den mängd snö och is som en glaciär består av, motsvarar närmare tjugo gånger Mälarens volym.

Takten i avsmältningen har ökat med 48 miljarder ton per år under samma period, det är en volym som motsvarar ungefär 3,5 Mälaren.

– Studien är viktig för att förstå klimatpåverkan på glaciärer i bergsmiljöer. Ofta är det mycket fokus på Grönland och Antarktis, man glömmer kanske bort hur viktigt det faktiskt är med isen och snön i de frusna delarna i bergsområden, säger Mats Eriksson, vatten- och klimatexpert på Stockholm International Water Institute, SIWI.

I studien har forskarna kartlagt förändringar hos drygt 200.000 glaciärer, nästan alla glaciärer som finns på jorden.

Glaciärer har en avgörande betydelse för såväl havsnivåhöjningar som vattenförsörjning. Deras avsmältning är den näst största orsaken till att havsnivåerna stiger, den största är termisk expansion, att varmare vatten tar mer plats än kallare. De är också en av de mest klimatkänsliga vattenreservoarerna.

Klimatförändringen innebär att cirka 200 miljoner människor lever på landområden som beräknas hamna under vatten på grund av höjda havsnivåer i slutet av århundradet. Mer än en miljard människor riskerar att drabbas av vattenbrist inom de närmaste trettio åren, enligt en FN-rapport.

Samtidigt som de har stor betydelse för den globala vattencykeln och människoliv tillhör glaciärer de områden som det finns minst kunskap om. Endast några hundra av världens alla glaciärer har studerats på plats av forskare. Bristen på forskning och kunskapsluckor pekades bland annat ut i IPCC:s senaste specialrapport om hav och kryosfär, jordens frusna områden.

– Det är väldigt svårt att ha en överblick på de drygt 200.000 glaciärer som finns världen över. De ligger utspridda på ett svåröverskådligt vis, ofta i otillgänglig miljö, säger Mats Eriksson.

Enligt den nya studien står glaciärernas avsmältning för en femtedel, 21 procent, av den uppmätta havsnivåhöjningen under perioden 2000–2019. Och den står för 6–19 procent, med ett uppskattat medelvärde på 9 procent, av den ökande takten i havsnivåhöjning som har noterats under perioden.

Glaciärområdet i södra Alaska är ett av de områden som forskarna har kartlagt. Foto: Michael S Nolan/TT

Sju glaciärområden står för 83 procent, av den totala massaförlusten. Det är Alaska, Grönlands kustnära glaciärer, två områden i arktiska Kanada, Antarktis, Himalayaregionen inklusive Tibet, samt södra Anderna.

– Alaska sticker ut. Där är minskningen enorm och står för en fjärdedel av den globala massaförlusten. En orsak som pekas ut är att det har varit lite nederbörd och då byggs inte glaciärerna på, säger Mats Eriksson.

– Det framgår också att det är att det är väldigt stora variationer i olika regioner i världen. Och det är väldigt viktigt att förstå att man inte kan dra alla glaciärer över en kam när det gäller hur klimatet påverkar dem.

De regionala skillnaderna har samband med variationer i temperatur och nederbörd mellan olika decennier. I delar av området runt Nordatlanten bromsade avsmältningen in under 2010-talet, samtidigt ökade den kraftigt i nordvästra Amerikas glaciärer. Alaska, Nordvästra Kanada och USA står för nära hälften av den ökande massaförlusten.

I Karakoram, ett område i Pakistan som har flest höga berg i världen, har glaciärerna tidigare inte förlorat massa trots den globala uppvärmningen, utan tvärtom ökat. Men nu har även de glaciärerna förtunnats.

– En teori till varför glaciärerna där inte har smält av tidigare har varit att när temperaturen ökar blir det mer fukt i atmosfären som leder till mer nederbörd i form av snö så länge temperaturen ligger under noll grader. Karakorams nederbördssäsong är under vintern så glaciärerna har fått tillskott i form av snö och is. Längre österut i Himalaya är nederbördssäsongen under vår och sommar.

Även om skillnader i nederbörd olika decennier förklarar några av de regionala avvikelser som har uppmätts konstaterar forskarna att ökningen av glaciärernas massaförlust speglar den globala uppvärmningen.

Rapporten konstaterar också att hastigheten nära nog har fördubblats när det gäller förtunningen av glaciärer, undantaget de som når kusten, från 0,36 meter årligen år 2000 till 0,69 meter årligen år 2019.

– Hela utvecklingen är oroväckande, säger Mats Eriksson.