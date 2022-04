Världsledande koldioxidinfångare sinkad – av vädret

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

På Island finns världens just nu största anläggning för så kallad Direct Air Capture, DACCS. Det är som en ”luftdammsugare” som fångar in koldioxiden direkt ur luften – till skillnad från det som kallas BECCS, när koldioxid från förbränning av biomassa, till exempel trä, fångas ”vid skorstenen” till stora industrier.

Den isländska anläggningen öppnade i höstas och ska kunna fånga in 4.000 ton koldioxid per år – men ligger nu efter i schemat. Tidningen New Scientist rapporterar att en ovanligt kall vinter har lett till tekniska problem:

– Det är inte några högteknologiska problem. Vi var tvungna att göra om delar – inte några bärande tekniska delar, utan kringteknik – för att anpassa oss till vädret, säger Christoph Beuttler på företaget Climeworks till tidningen.

Systemet fungerar nu som förväntat igen, enligt Beuttler.

– Det är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är att utveckla nu och att få erfarenhet, säger han.

Men trots att tekniken är under utveckling, sätts redan nu stort hopp till att den och liknande metoder ska kunna skalas upp – i enormt hög takt.

När FN:s klimatpanel IPCC i mars publicerade sin rapport för hur utsläppen ska kunna minska i linje med temperaturmålen i Parisavtalet, innehöll de flesta av scenarierna antaganden om tillgång till storskalig teknisk koldioxidinfångning.

Utslaget på åren 2020-2100 räknar IPCC i de olika scenarierna på ett årligt genomsnitt av DACCS- och BECCS-teknikerna på sju miljarder ton uppfångad koldioxid. Den nuvarande globala kapaciteten hos de anläggningar som finns, är mindre än 6 promille av det.

Antagandena fick kraftig kritik.

– Scenarierna har i många år vilselett debatten, sa Kevin Anderson, professor i energi och klimat vid Manchester-universitetet, när rapporten kom.

DN har tidigare rapporterat om hur Saudiarabien i förhandlingar ska ha lyckats få med skrivningar i IPCC-rapportens sammanfattning – som beskriver att utfasningen av fossila bränslen kan senareläggas med hjälp av CCS-teknik.

– Det här visar de potentiella riskerna med att prioritera storskaliga negativa utsläpp och CCS i klimatmodellerna. Det visar att dessa scenarier exploateras av ekonomiska och politiska skäl, sa hållbarhetsforskaren Wim Carton till DN då.

Nu säger han:

– Den här tekniken är i sin linda och det finns fortfarande ett mycket stort gap mellan de enorma förväntningar som ställs på den och dess faktiska kapacitet att ta bort koldioxid. Det investeras mycket pengar i hela koldioxidavskiljningssektorn nu, men det finns uppenbarligen fortfarande många hinder i vägen, inklusive tekniska.

Fakta. Storskalig teknisk koldioxidinfångning saknas Tekniken Carbon Capture and Storage, CCS, suger upp koldioxiden ”vid skorstenen” på stora industrier. Samma teknik, där utsläppen som förbränns kommer från biomassa – till exempel trä – kallas Bio-CCS eller BECCS. Global årlig kapacitet för CCS och BECCS tillsammans: Cirka 41,5 miljoner ton.

IPCC räknar med: 30-780 miljarder ton BECCS för hela perioden 2020-2100. Tekniken Direct Air Capture, DAC eller DACCS, är som en ”luftdammsugare” som absorberar koldioxid direkt ur luften – i stället för vid en punktkälla. Global årlig kapacitet: 0.01 miljoner ton – här ingår Orca på Island.

IPCC räknar med: 0-310 miljarder ton DACCS för hela perioden 2020-2100. Med ”kapacitet” menas anläggningarnas förmåga att fånga in växthusgaser, inte hur mycket som faktiskt fångas in. Källor: IPCC, IEA, Global CCS Institute Visa mer

