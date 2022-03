”Vi måste tänka tanken att kärnvapen kan användas”

Fakta. Skydd vid en kärnvapenexplosion

● Sök skydd inomhus, helst i skyddsrum eller källare. Skyddsrum ger skydd mot stötvåg och splitter, bränder och strålning från radioaktiva ämnen.

Undvik att stå nära fönster för att undvika skador från glassplitter från tryckvågen som kan krossa fönster.

Det är inte motiverat att ta jodtabletter i samband med nedfall från en kärnvapenexplosion.

● Efter en kärnvapenexplosion med nedfall finns en tumregel som säger att absorberad stråldos per tidsenhet minskar till en tiondel efter sju timmar. Efter 48 timmar har stråldosen per tidsenhet minskat till en hundradel. Det kan alltså vara viktigast att hålla sig skyddad under de två första dygnen.

Alla bör lyssna efter och följa de situationsanpassade rekommendationer myndigheterna kommer att ge efter en kärnvapenexplosion.

● En kärnvapenexplosion i Ukraina skulle inte leda till behov av att söka skydd inomhus eller utrymning i Sverige, men livsmedelsproduktionen kan påverkas.