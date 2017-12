New York Rangers är mest värt av NHL-lagen

NHL går bra ekonomiskt just nu. Kommissionären Gary Bettman sa för ett par veckor sedan att ligan räknar med att gå med 4,5–5 miljarder dollar i vinst den här säsongen.

Det är drygt 40 miljarder kronor. I vinst.

Mot den bakgrunden är det också lättare att förstå klubbägarnas motvilja att stänga ligan för ett OS i februari.

Värdet på topplagen har ökat stort på en säsong. Rangers värde har exempelvis ökat med 20 procent. Tvåan Torontos ännu mer. Laget är numera värt 1,4 miljarder dollar efter att ha ökat sitt värde med hela 27 procent.

Montreal tappade fjolårets andraplats till Toronto, men tjänar ändå näst mest av NHL-klubbarna efter Rangers.

Men även lag längre ner på värdeskalan har gjort avsevärda förbättringar sedan föra säsongen.

Carolina har ökat mest med 61 procent. Därefter St. Louis, Nashville, Florida och Columbus.

Men i jämförelse med amerikansk fotboll, baseboll och basket spelar hockeyligan NHL i en division under.

Mest värt av alla proffslag är återigen Dallas Cowboys i den amerikanska fotbollsligan NFL, värderat till 4,8 miljarder dollar. Faktum är att inte ens NHL-ettan Rangers når upp till NFL:s lägst värderade lag Buffalo Bills, som värderas till 1,6 miljarder.

32 lag i NFL är alltså mer värderade än bästa NHL-laget.

Bland basketlagen i NBA klarar sig New York Rangers bättre. Där skulle Rangers slå sig in på åttonde plats före Atlanta Hawks.

Mest värda NBA-lag är notoriska bottenlaget New York Knicks, värderat till 3,3 miljarder dollar.

New York-regionen är dock oerhört stark för proffslagen. Det visar sig när också basebolligan MLB har ett New York-lag i topp. Yankees anses vara värda 3,7 miljarder och är därmed det näst mest värderade laget av alla nordamerikanska proffslag.